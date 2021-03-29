Кадыров подарил «младшим братьям» по автомобилю Mercedes

https://static.news.ru/photo/d1585d7a-90a3-11eb-a7bd-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: ramzan/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил спортсменов, представляющих чеченский бойцовский клуб «Ахмат», автомобилями Mercedes. Их победы на международных аренах он назвал «спортивным достоянием Чеченской Республики».

Я пригласил к себе в гости дорогих младших братьев, которые добились высоких результатов в спорте. Это известные и всеми уважаемые в республике представители республиканского бойцовского клуба «Ахмат», чемпионы Лиги АСА Магомедрасул (Фродо) Хасбулаев, Магомед (Чаборз) Бибулатов и один из самых сильнейших боксёров мира в полутяжёлом весе, обладатель двух чемпионских поясов по версиям WBC и IBF, не знающий поражений представитель Республиканского спортивного клуба «Ахмат» Артур Бетербиев, — написал Кадыров во «ВКонтакте».

Он отметил, что провёл с чемпионами «продуктивную и содержательную беседу», в ходе которой узнал об их дальнейших планах. Также они обсудили спортивную жизнь в Чечне и перспективы развития в республике бойцовских направлений.

В завершение встречи я выполнил приятную миссию — передал ключи нашим чемпионам от трёх автомобилей «Мерседес», которые предоставили Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Федерация бокса ЧР и РБК «Ахмат», — добавил Кадыров.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, что Рамзан Кадыров подарил ему два автомобиля, потому что был восхищён его спортивной карьерой. По словам спортсмена, в ответ на эти подарки он презентовал главе Чечни сейф для оружия.

В 2018 году российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов получил от Кадырова в подарок автомобиль. Глава Чеченской Республики в честь бойца устроил также торжественный ужин. Через год внедорожник Mercedes Кадыров подарил и его отцу — Абдулманапу Нурмагомедову.