Кадыров отчитался об отправке бойцов полка Росгвардии в зону СВО Кадыров: в зону СВО отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения

Фото: t.me/RKadyrov_95

Бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону проведения спецоперации, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, военнослужащие проведут там ротацию с сослуживцами на одном из участков фронта.

Это далеко не первая командировка военнослужащих полка в зоне боевых действий. С первых дней СВО они принимают в ней самое активное участие, с честью выполняя свой воинский долг, — сообщил Кадыров.

Ранее Кадыров предложил освободить пленных ВСУ в обмен на снятие санкций с его матери, дочерей и лошадей во время визита в Грозный экс-разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера. В столице Чечни показали видеообращение украинских военных, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие» рестрикции в обмен на 20 солдат.

Его предложение раскритиковал военкор Александр Коц. Он назвал идею главы Чечни сомнительным торгом. Военкор отметил, что былые заслуги не дают главе Чечни право использовать пленных в личных целях, словно товар.

Сам Кадыров объяснил предложение отменить санкции в обмен на пленных ВСУ «толстым троллингом». В своем Telegram-канале он отметил, что, как и Скотт Риттер, многие верно поняли суть этого высказывания. По словам лидера Чеченской Республики, ему также хотелось показать истинное отношение американских политиков к обычным украинцам.