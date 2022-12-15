Кадыров опубликовал видео уничтожения бойцов ВСУ снайперами «Ахмата»

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, как снайперы «Ахмата» стреляют по бойцам ВСУ. На нем видно, как двое украинских солдат идут по открытому пространству, похожему на поле, и попадают под снайперский огонь российских военных.

Хроники СВО. Уничтожение нацистов на Соледарском направлении. Воины спецназа «Ахмат» совместно со 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР успешно ликвидировали двух представителей украинских и натовских сил точным снайперским огнем, — написал Кадыров.

Глава Чечни ранее заявил, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.

Позднее Кадыров заявил об уничтожении бойцами спецподразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе города Кременная. Кадры с ликвидированными военнослужащими ВСУ он опубликовал в соцсетях.