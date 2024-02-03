Кадыров оценил идею создать детский батальон «Ахмат» Кадыров поддержал идею создать Академию дружбы народов «Ахмат» для детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал инициативу депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов «Ахмат» для детей по примеру одноименного спецназа. По его словам, многие российские чиновники уже направляли детей в Российский университет спецназа в Гудермесе, откуда они уезжали «мужчинами».

Я поддерживаю данную инициативу. Не буду называть конкретных имен, но многие федеральные чиновники уже направляли своих детей в Российский университет спецназа. И не пожалели! К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь, — написал Кадыров.

Батальон спецназа «Ахмат» продемонстрировал свою эффективность в самые первые месяцы спецоперации. Особенно на направлениях, которые вошли в состав России, включая Мариуполь, Волноваху, Северодонецк и Лисичанск. Военные эксперты отмечают, что чеченские бойцы проявили высокий уровень мастерства в ходе операции по взятию под контроль аэропорта Гостомель.

Глава Чечни периодически рассказывает в своих соцсетях об успехах чеченских подразделений. Так, в минувшем декабре Кадыров опубликовал кадры работы батальона «Восток-Ахмат» в Запорожье в направлении Работино. Он отметил, что бойцы успешно выполняют все поставленные задачи, а также ведут массированные атаки на укрепления ВСУ беспилотниками в зоне специальной военной операции.