Кадыров объявил об отмене масочного режима в Чечне

https://static.news.ru/photo/88961d44-6b9f-11eb-b057-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

В Чеченской Республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. О снятии этого ограничения сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров.

Он уточнил, впрочем, что маски всё равно рекомендуется носить, чтобы минимизировать угрозу заражения коронавирусом. Вместе с тем, по словам Кадырова, эпидемиологическая ситуация позволяет пойти на такие меры.

Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что ещё высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или ещё не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса, — написал Кадыров в Telegram-канале.

Помимо этого, глава ЧР объявил о полном открытии границ республики. Теперь нет ограничений по передвижению через границы, и это, отмечает Кадыров, является важным решением, учитывая растущий интерес туристов к региону. Власти Чечни продолжают держать на контроле ситуацию с коронавирусом, медучреждения готовы к возможному росту заболеваемости.

Как ранее писал NEWS.ru, масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.