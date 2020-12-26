Кадыров объявил 31 декабря нерабочим днём в Чечне

https://static.news.ru/photo/f0730a4a-486c-11eb-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/Global Look Press

В Чечне 31 декабря 2020 года стал выходным днём. Указ об этом подписал глава республики Рамзан Кадыров.

Друзья, я подписал указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днём, — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Кадыров добавил, что в республике таким образом поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным. Он выразил уверенность, что эта инициатива будет радостно воспринята всеми нашими соотечественниками.

Глава Чечни также порекомендовал частным бизнес-компаниям в республике по возможности последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома. При этом организации, входящие в оперативный штаб по борьбе с COVID-19, и сотрудники экстренных служб продолжат работу.

К настоящему времени во многих российских регионах уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и других субъектах.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин 23 декабря заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.