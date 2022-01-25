Кадыров объяснил свои слова о тратах России на содержание Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале комментарий к своему заявлению в Instagram о том, что Россия ежегодно выделяет на содержание республики 300 млрд рублей. Он подчеркнул, что речь идёт о всей бюджетной системе Чечни, а не только о консолидированном бюджете.

Начнём с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили, — подчеркнул Кадыров.

Он пояснил, что в эту сумму заложено содержание филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР), фондов медицинского и социального страхования и тому подобного.

Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России, — добавил глава республики.

Кадыров также отметил, что не владеет в совершенстве «профессиональным и углублённым русским языком» и не является академиком, поэтому «многое остаётся неучтённым». Он призвал журналистов быть объективными, «не пытаться поймать хайп», а уточнять информацию в открытых источниках и профильных ведомствах.

Ранее слова Кадырова прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что в стране нет безнадёжных регионов, но в некоторых из них существуют неиспользованные резервы развития тех или иных отраслей. И этим регионам предстоит навёрстывать недоработки.