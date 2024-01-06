Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций Кадыров назвал свое заявление о снятии санкций с семьи толстым троллингом США

Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил предложение отменить санкции в обмен на пленных ВСУ «толстым троллингом». В своем Telegram-канале он отметил, что как и Скотт Риттер, многие верно поняли суть этого высказывания.

Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить. Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут, — написал Кадыров.

По словам лидера Чеченской республики ему также хотелось показать истинное отношение американских политиков к обычным украинцам. Кадыров подчеркнул, что их жизни для Вашингтона ничего не значат.

Напомним, Кадыров предложил освободить пленных ВСУ в обмен на снятие санкций с его матери, дочерей и лошадей во время визита в Грозный экс-разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера. В столице Чечни показали видеообращение украинских военных, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие» рестрикции в обмен на 20 солдат.

Его предложение раскритиковал военкор Александр Коц. Он назвал идею главы Чечни сомнительным торгом. Военкор отметил, что былые заслуги не дают главе Чечни право использовать пленных в личных целях, словно товар.