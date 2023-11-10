Кадыров назвал имя нового главы УФСБ по Чечне Кадыров: должность главы УФСБ по Чеченской Республике занял Дмитрий Кечкин

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Дмитрий Кечкин

Новым начальником управления Федеральной службы безопасности по Чеченской Республике стал Дмитрий Кечкин, сообщил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. Ранее он руководил управлением ФСБ по Республике Ингушетия.

Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности, — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Кечкин известен как мужественный и ответственный руководитель, который является «настоящим патриотом» России. По оценкам чеченского лидера, новый глава регионального управления ФСБ ставит «безопасность страны и ее общества превыше всего». Кадыров выразил уверенность, что под руководством Кечкина эффективность ведомства повысится.

Со своей стороны окажем все необходимое содействие. Также я поблагодарил возглавлявшего до последнего времени управление ФСБ РФ по Чеченской Республике Игоря Кочнева за проделанную в республике плодотворную работу, — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров опубликовал видеозапись награждения своих сыновей Ахмата, Эли и Адама высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»). На кадрах председатель парламента Чечни Магомед Даудов в торжественной обстановке вручает ордена молодым людям.