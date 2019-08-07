Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.
По словам главы республики, террористы, состоящие из жителей разных регионов, а также из других народов ближнего зарубежья, беспрепятственно дошли до Дагестана.
Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но перелом в события внесла армия, — подчеркнул политик в интервью местному агентству «Чечня сегодня».
Как писал News.ru, Кадыров осудил сообщения ряда СМИ, заявивших о призыве израильского штаба по борьбе с террором не ездить в республику из-за «активных террористических организаций». Он считает, что авторы таких публикаций не могут назвать ни одну группу боевиков в руководимом им российском субъекте.