Кадыров назвал экс-главкома Сухопутных войск «генералом бла-бла-бла»

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал генерала армии РФ, экс-главнокомандующего Сухопутными войсками Владимира Болдырева «генералом бла-бла-бла». Тот в ответ заявил, что критиковать командующих могут только президент и министр обороны.

Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы, — написал Кадыров.

По словам главы российского региона, он сам является генералом Росгвардии, но его при этом «никуда не переводили».

Болдырев при этом отметил, что его никто не понижал и он командует Приволжско-Уральским округом, передает РБК.

Командующего войсками округа, командующего группировкой войск на фронте, генерал-полковника, героя России Лапина, давать ему оценку, а тем более критиковать его могут только два человека — это министр и президент нашего государства. Никакие другие должностные лица не могут давать оценку. Все остальное просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны, — сказал Болдырев.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ оставили Красный Лиман, чтобы занять более выгодные позиции. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Лапина, руководившего обороной этого участка. Он отметил, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но тот не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие. Кадыров добавил, что Лапин к тому же перенес штаб в Старобельск, за 150 км от подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске. Глава Чечни назвал военачальника «бездарем» и обвинил в «кумовстве».

Позицию Кадырова поддержал бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал критику со стороны чеченского лидера экспрессивной, но добавил, что «всех этих ушлепков» нужно отправить «с автоматами босыми на фронт».