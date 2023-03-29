Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне Кадыров: в борьбе с терроризмом в Чечне погибло более трех тысяч человек

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что общее число погибших в регионе при выполнении служебных и гражданских обязанностей сотрудниками правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей составляет 3007 человек. В своем Telegram-канале Кадыров написал, что истинные сыны чеченского народа вступили на путь борьбы с бандформированиями в этот сложный период истории.

В этот сложный период в нашей истории на благородный и в то же время сложный путь борьбы против всевозможных бандформирований вышли истинные сыны чеченского народа. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей ЧР составляет 3007 человек, — написал Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что в Чечне всегда будут заботиться о семьях погибших, и постараются обеспечить их всем необходимым. Он также упомянул о материальной помощи, оказанной 1923 семьям сотрудников МВД и чеченского управления Росгвардии, погибших в борьбе с международным терроризмом. Помощь была предоставлена благодаря Ахмату Кадырову, помощнику главы Чеченской Республики и председателю Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Ранее Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территориях стран Запада. По мнению политика, после этого желание рассуждать на подобные темы отпадет само собой.