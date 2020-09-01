Кадыров назначил свою дочь первым замминистра культуры Чечни

https://static.news.ru/photo/ba21310e-ec89-11ea-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ayshatkadyrova_

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою дочь Айшат на пост первого заместителя министра культуры республики. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики, — написал он.

Кадыров добавил, что несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры. В частности он заявил, что на протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws.

Кадыров также признал её заслуги в развитии филармонии республики и в помощи артистам и творческим коллективам. Он также напомнил, что Айшат награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» за вклад в развитие национальной культуры и искусства.

Кадыров упомянул, что при назначении он руководствовался инициативой министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: "Без культуры нет нации", — сообщил Кадыров.

Как писал NEWS.ru, Айшат Кадырова высказала удивление включению своего имени в чёрный список Госдепартамента США. По её словам, она и не предполагала, что может быть настолько известной за пределами России. По её словам, этот факт позволяет ей в очередной раз убедиться в правильности своих поступков. Кадырова заверила, что всегда будет для своего отца «верной помощницей».

О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат, писал NEWS.ru.