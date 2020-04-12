Кадыров назначил новых начальников по работе со СМИ

https://static.news.ru/photo/eeda92cc-7c3c-11ea-951c-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров произвёл ряд кадровых перестановок в сфере, отвечающей за работу власти со СМИ. Глава Чечни назначил нового пресс-секретаря, которым стал бывший первый замдиректора ЧГТРК "Грозный«Ильман Вахидов.

Вахидов сменил на посту «ветерана чеченской журналистики» Альви Каримова, написал на своей странице в соцсети глава республики.

Советником по СМИ Кадыров назначил Аламахада Ельсаева. Он же будет курировать работу союза писателей и продолжать состоять в экспертом совете по сохранению и развитию чеченского языка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса нового типа в российских регионах, недостаточными и несвоевременными. По словам политика, главы регионов больше выступали по телевидению и писали посты в соцсетях, чем действовали на самом деле.