Кадыров напомнил о преступлениях против чеченского народа Кадыров назвал 23 февраля днем преступления Сталина против чеченского народа

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 23 февраля 1944 года было совершено вопиющее преступление в отношении чеченского и ингушского народов. Он напомнил, что именно в этот день по приказу Иосифа Сталина народы подверглись геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. По словам Кадырова, советские власти приняли это решение в связи с безосновательными обвинениями в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Указанные обвинения глава Чечни в своем Telegram-канале назвал «прикрытием для совершения расправы над целыми народами».

И все это происходило в то время, как десятки тысяч чеченцев бок о бок с представителями других национальностей страны доблестно сражались на полях Великой Отечественной войны. Одними из первых в рядах Красной Армии оказывали сопротивление при вторжении фашистов на территорию СССР, вели ожесточенные бои, очищая от фашистской оккупации города Советского Союза. Но все это не ставилось властями во внимание в своем неуемном желании погубить свободолюбивый и гордый народ, — написал Кадыров.

Чиновник напомнил, что в ходе массовой ссылки люди умирали в дороге, причинами смерти становились холода и голод. Выжившие же проводили долгие годы в униженном и бесправном состоянии. Кадыров, обращаясь к современникам, сказал, что сегодня моральный долг граждан заключается в том, чтобы помнить об этой трагедии и не допустить повторения подобных событий.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Он пояснил, что эта идея появилась у него под впечатлением от успехов ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине.

Кадыров отметил, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно сложные задачи и достигают поставленных целей в любой ситуации.