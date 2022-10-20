Кадыров накормил пленных украинцев, которых привезли в Грозный его сыновья

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Тelegram-канале, что трех украинских военнопленных, доставленных в Грозный его сыновьями, накормили национальным блюдом. По словам главы региона, бойцы ВСУ были «голодными, оборванными, измученными преступными приказами руководства».

Мы накормили пленных чеченскими национальными блюдами. От нашего жижиг-галнаш они быстро поймут, каково это жить в нормальном обществе, — написал Кадыров.

Он добавил, что украинские военнослужащие, попавшие в плен, вели бой вслепую и без командиров. При этом украинские мобилизованные испытывают дефицит в провизии и полноценном вооружении.

Самая большая обида этих пленных в том, что бросили их, как запланированный фарш, в самую настоящую мясорубку, — резюмировал Кадыров.

Ранее он сообщил об отправке сыновей в зону спецоперации на Украине 3 октября. Детям руководителя региона 16, 15 и 14 лет. По его словам, сыновья долгое время проходили военную подготовку — чуть ли не с малых лет.