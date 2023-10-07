Кадыров наградил сына званием Героя Чечни: что известно о 15-летнем Адаме Адам Кадыров и другие члены команды главы Чечни получили высокие награды

Фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил своего сына Адама звездой Героя Чечни. Депутат Госдумы Адам Делимханов рассказал, что 15-летний юноша в своем возрасте сумел выучить наизусть Коран, заслужив высокое звание «Хафиз». Что еще известно о сыне главы российского региона?

Как награждали Адама Кадырова

Адам Делимханов накануне вечером сообщил в своем Telegram-канале, что его племянник Адам Кадыров стал Героем Чечни. По его словам, юноша отличается исключительной грамотностью, всесторонней образованностью и целеустремленностью, с самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео награждения 15-летнего сына главы республики. Судя по кадрам, звезду Героя Чечни Адаму вручил лично Рамзан Кадыров. В Telegram-канале он поздравил сына и других представителей своей команды с высокими наградами.

Чем еще известен Адам Кадыров

В мае этого года силовики задержали жителя Волгограда Никиту Журавеля во время сожжения Корана на фоне мечети. Было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих. В конце мая нарушителя доставили в чеченский СИЗО.

В августе Журавель сообщил, что во время содержания в следственном изоляторе его избил сын Рамзана Кадырова Адам. Позднее сам политик подтвердил эту информацию и заявил, что гордится сыном. Он отметил, что подросток таким образом защитил свою религию и при необходимости ответит за такой поступок перед законом.

Адам Делимханов сказал, что поступок Адама Кадырова является очень гуманным. По его мнению, Журавель заслуживает «самого жесткого наказания». Депутат назвал сына главы Чечни патриотом и борцом за справедливость.

Что будет с Никитой Журавелем

Суд над жителем Волгограда, который сжег Коран в рамках публичной акции, состоится 9 октября. Заседание пройдет в Висаитовском районном суде города Грозный.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщал, что Министерство внутренних дел России после проверки отказалось возбуждать уголовное дело против Адама Кадырова, поскольку он еще не достиг возраста уголовной ответственности, который наступает в 16 лет.

Кого еще наградили в Чечне

Рамзан Кадыров отметил, что Чечня является одним из самых успешных и развивающихся регионов по всем сферам, поэтому и награждать нужно всех по заслугам.

«Я с радостью принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и наград Чеченской Республики нашим боевым товарищам, отличившимся в ходе СВО. За выдающиеся заслуги отмечены также члены команды, созданной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым», — написал глава региона.

По его словам, указом президента РФ председателю парламента ЧР Магомеду Даудову было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы. Орденом Мужества награждены начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев и командир ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев. Высшей награды ЧР — ордена Кадырова — удостоены отличившиеся сотрудники силовых ведомств: Ваха Хамбулатов, Заурбек Элимханов, Абу-Салах Зеиев и Ибрагим Исмаилов.

Высшего звания «Герой Чеченской Республики», помимо Адама Кадырова, удостоились Абузайд Висмурадов, Апты Алаудинов, Хас-Магомед Кадыров, Иса Тумхаджиев, Идрис Черхигов, Аслан Ирасханов, Ахмед Дудаев, Алихан Цакаев, Хасмагомед Магомадов, Исмаил Агуев, Гайрбек Делимханов, Магомед Арсиев, Муса Иблаев и другие. Медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» отмечен Валид Эдилов.

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