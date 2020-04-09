Кадыров извинился за матерную ругань в адрес ингушей

https://static.news.ru/photo/a51ad6d2-7b16-11ea-8958-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров принёс извинения пользователям Сети, которых он накануне нецензурно раскритиковал.

По словам главы республики, он не хотел обидеть «уважаемых людей» и эмоционально выразился против тех, кто «хочет поссорить чеченцев и ингушей».

Я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось, — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что извиняется перед «уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия», а также перед муфтием Чеченской Республики, который в тот момент находился рядом с ним, пишет «Чечня сегодня».

Накануне, 9 апреля, во время заседания оперштаба по коронавирусу, которое транслировалось в Instagram, Кадыров затронул тему границ Ингушетии и Чечни и послал «к *** матери» противников изменения границ, поскольку они разрушают «братские отношения».

Ранее NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба также заявил, что беспрекословно выполняет любые решения президента Владимира Путина, а всем критикам Путина он посоветовал покинуть Россию.