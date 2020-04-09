Кадыров извинился за матерную ругань в адрес ингушей

Глава Чечни Рамзан Кадыров принёс извинения пользователям Сети, которых он накануне нецензурно раскритиковал.
По словам главы республики, он не хотел обидеть «уважаемых людей» и эмоционально выразился против тех, кто «хочет поссорить чеченцев и ингушей».
Я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось, — сказал Кадыров.
Он подчеркнул, что извиняется перед «уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия», а также перед муфтием Чеченской Республики, который в тот момент находился рядом с ним,
Накануне, 9 апреля, во время заседания оперштаба по коронавирусу, которое транслировалось в Instagram, Кадыров затронул тему границ Ингушетии и Чечни и послал «к *** матери» противников изменения границ, поскольку они разрушают «братские отношения».
Ранее NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба также заявил, что беспрекословно выполняет любые решения президента Владимира Путина, а всем критикам Путина он посоветовал покинуть Россию.
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