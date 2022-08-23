Кадыров и «Ночные Волки» открыли одну из центральных улиц в Грозном

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров на мотоцикле вместе с членами клуба «Ночные Волки» открыл движение после реконструкции по одной из центральных улиц Грозного — улице Лорсанова. Мероприятие было приурочено к 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сам Кадыров.

Символично, что мы открываем улицу в день 71-летия первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он заложил прочный фундамент для сегодняшних свершений, открытий и новых созидательных действий, — написал глава республики.

Улица названа в честь Героя России Сайпуддина Лорсанова, который отдал жизнь в схватке с террористами. Реконструкция позволила расширить дорогу до шести полос, что позволит разгрузить транспортные потоки в обоих направлениях и сделает движение транспорта более безопасным.

Для этого, подчеркнул политик, специалисты проделали огромный объём работ, обустроив дорожное полотно по всем нормативам. Полностью обновлены подземные коммуникации, проложены новые линии электросети и газопровода, установлено освещение улицы, проведён капитальный ремонт фасадов прилегающих зданий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что одна из улиц Грозного будет названа в честь бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, погибшего в 2018 году. Он пояснил, что этим будет не только увековечена память Захарченко, но и отдана дань уважения всем борцам за свободу ДНР.