https://static.news.ru/photo/277486aa-6f6e-11ea-a7eb-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал дополнительный штаб по борьбе с коронавирусом. Новую группу он пообещал курировать лично.

О своём решении политик сообщил в социальной сети «ВКонтакте». В структуру вошли руководители всех секторов региона, среди которых определены ответственные по конкретным направлениям.

На секторы глава Чечни разделил республику в августе 2019 года. Это было сделано для ускоренного социально-экономического развития.

Продолжает работать и основной оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Как заверил Кадыров, руководство региона готово к любым вариантам развития ситуации.

Проводится колоссальная работа по перекрытию любых путей распространения вируса. Обеспечена готовность медицинских учреждений и персонала к диагностике и лечению коронавируса, — рассказал глава Чечни.

Он уточнил, что на особом контроле находится ситуация с наличием товаров и регулированием цен в магазинах.

Помимо этого, Кадыров поручил оперативному штабу проработать вопрос введения домашнего карантина для людей старше 60 лет и граждан с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

В Чечне, по официальным данным, зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Это житель, который вернулся из хаджа в Мекку. В целом по России уже 840 заболевших, при этом 38 пациентов излечились, а двое скончались.

По состоянию на 26 марта коронавирусом во всём мире заразились более 472 тысяч человек, при этом 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила об отсутствии объективных причин для введения жёсткого карантина в российской столице и в других городах страны.