Кадыров анонсировал строительство нового поселка для беженцев из Палестины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство нового коттеджного поселка для беженцев, прибывших в Чеченскую Республику из Палестины. Кадыров в своем Telegram-канале поздравил переселенцев со скорым приобретением собственного жилья и подчеркнул, что власти республики будут и впредь оказывать им всестороннюю помощь и поддержку.

Поселок будет включать в себя 5 многоквартирных домов, рассчитанных на 35 квартир. Планируемая площадь жилья составит порядка 4200 квадратных метров <...> Также в ходе мероприятия каждая семья беженцев получила от РОФ по 100 тысяч рублей, — отметил Кадыров.

Ранее Кадыров прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта словами «Мы поддерживаем Палестину». По его словам, в чеченских мечетях проводятся коллективные молитвы за палестинцев. Кадыров подчеркнул, что выступает против войны на Ближнем Востоке, которая «в отличие от других конфликтов способна перерасти в нечто большее», и предложил направить в район конфликта чеченских миротворцев. Они, по мнению Кадырова, наведут там порядок.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль позднее сообщил, что что его народ очень высоко ценит отношение Кадырова к Палестине. Он также подчеркнул, что в автономии проживают 8–9 тысяч смешанных российско-палестинских семей. По его словам, эвакуация российских граждан из Газы стала возможна благодаря сотрудничеству с российским посольством в Рамалле.