В Подмосковье тягач снес седан и выбросил его на ограждения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Московской области на Минском шоссе тягач обогнал легковой автомобиль, а затем бортанул его, развернул и бросил на противоположные ограждения, сообщает Telegram-канал «112». Произошедшее снял один из водителей на видеорегистратор.

Седан подлетел над ограждениями, сделал два оборота на 360 градусов и приземлился в сильно покореженном виде. В автомобиле было три пассажира, все смогли выйти из салона самостоятельно. Фура припарковалась чуть дальше.

На данный момент остается неясным, попал ли легковой автомобиль в «слепую зону» фуры, или она намеренно протаранила седан. Госавтоинспекция произошедшее пока не комментировала.

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