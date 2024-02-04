Кадры спасения детей из тонущей «Приоры» появились в Сети Опубликованы кадры спасения детей из тонущей «Приоры» в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza опубликовал видео из Дагестана, на котором очевидцы пытаются спасти детей из попавшего в аварию автомобиля. По его данным, тренер ММА с тремя воспитанниками на «Приоре» вылетел в канал. Один ребенок и педагог смогли выбраться самостоятельно. Еще двое оказались заблокированы в тонущей машине.

Канал уточнил, что очевидцам удалось достать детей из машины, однако они были без сознания. После этого подростков забрала скорая помощь, в настоящий момент они находятся в реанимации. Автомобиль при этом полностью ушел на дно. По информации канала, машина свернула в воду из-за того, что водитель не справился с управлением.

На опубликованных кадрах видно, как люди прыгают в воду, несмотря на холодную погоду. Многие пытаются достать детей, даже не снимая одежды.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области фура с негабаритным грузом снесла пешеходный мост. Инцидент произошел в ночь на 2 февраля в Дальнеконстантиновском районе. Конструкция обрушилась, придавила легковушку и перекрыла дорогу. К утру движение восстановили.