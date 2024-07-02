Кадры разрушения автобусной остановки ураганом появились в Сети Опубликовано видео, как ураган выбил стекла автобусной остановки в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В результате ураганного ветра были выбиты стекла у автобусной остановки на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «112». По данным авторов канала, в результате серьезно пострадал сидевший на остановке ребенок.

На кадрах видно, как мощный порыв ветра опрокидывает дорожные знаки и уносит пластиковые оградительные блоки. Именно они влетели в остановку, выбив стекольное покрытие.

В этот момент там находились несколько горожан в ожидании транспорта. По данным авторов канала, одному из них — 10-летнему ребенку — осколками серьезно порезало предплечье.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Новом Токсово в Ленобласти огромное дерево упало на 26-летнего строителя. По словам напарника погибшего, мужчина решил снять на видео непогоду и вышел из бытовки. После грохота падающих деревьев его коллега услышал только тишину, а коллега так и не вернулся в бытовку. Второй строитель пошел его искать и наткнулся на тело.

Кроме того, во время сильного ветра погиб 11-летний мальчик. На ребенка упало дерево. Инцидент случился у дома № 77 на проспекте Шаумяна. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, затем наступила клиническая смерть. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

До этого стало известно, что недалеко от парка Победы 36-летнюю женщину зашибло насмерть упавшим деревом, она скончалась. В момент происшествия погибшая выносила мусор, инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина.