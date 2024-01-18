Кадры эвакуации детей из задымленной школы в Новосибирске появились в Сети

Фото: МЧС России

Кадры эвакуации детей из гимназии в Новосибирске, в которой ранее произошел пожар, появились в Сети. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, из здания были выведены все обучающиеся и персонал. Информация о пострадавших не поступала.

На опубликованных кадрах видно, что коридоры школы заволокло дымом. По ним пробегают ученики, чтобы попасть на улицу.

Ранее сообщалось, что возгорание в новосибирской гимназии началось с подвала. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. О причинах произошедшего на данный момент неизвестно.

В Москве тем временем загорелась постройка XX века. Речь идет об Усачевских банях. Сообщение о пожаре поступило около 07:00. По предварительной информации, возгорание началось в одном из помещений на втором этаже здания. К моменту приезда пожарных огонь перекинулся на мансарду.

Также стало известно о пожаре в многоэтажном жилом доме Москвы. Возгорание случилось на 11-м этаже. В результате происшествия погибла пенсионерка. Она умерла в машине скорой помощи от отравления продуктами горения.