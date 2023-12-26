Кадет пробил однокласснику селезенку за разлитый лимонад Mash: в Башкирии кадет пробил однокласснику селезенку за разлитый лимонад

В Башкирии в городе Ишимбай кадет пробил однокласснику селезенку, потому что тот разлил лимонад, пишет Telegram-канал Mash Batash. Пострадавшего прооперировали, а обидчику может грозить уголовное наказание. В произошедшем разбирается Следственный комитет.

Девятиклассник набросился на соседа по комнате из-за пролитого на стол напитка. После нанесенных побоев, помимо разрыва селезенки, у подростка также диагностировали тупую травму живота.

Ранее в Санкт-Петербурге несовершеннолетний хоккеист оказался в реанимации из-за разрыва селезенки на тренировке. Состояние 15-летнего подростка врачи оценивали как тяжелое. Выяснилось, что травму он получил после падения на лед вниз животом.

В Оренбургской области в начале октября 15-летний учащийся кадетской школы получил многочисленные травмы и частично потерял память после избиения группой подростков. По словам матери пострадавшего, ее сын вместе с двоюродным братом столкнулся с пятью подростками у входа в торговый центр. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Женщина отметила, что ее сына повалили на землю и продолжали избивать кулаками и ногами даже после того, как он потерял сознание. Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.