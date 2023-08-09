«Качается на качелях и ворует»: в Новосибирске появилась странная ворона В одном из дворов Новосибирска поселилась ручная ворона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске в районе станции метро «Золотая Нива» поселилась странная ворона, которая ведет себя как ручная. Как рассказали «Сиб.фм» местные жители, она не боится людей, пытается воровать у них мелкие вещи и отбирает все блестящее. Птица поселилась на улице Кошурникова возле одного из многоэтажных домов, с ней играют дети и качают ее на качелях.

Местные жители говорят, что дети ее на качелях качают. Ведет себя как обычная ворона, с одной лишь разницей, что не боится людей. Называют его Гошей, — рассказывает один из жителей города.

Мужчина рассказал, что птица заглянула в его рюкзак и вытащила оттуда все мелкие вещи. Он подчеркнул, что жители соседних домов не хотят распространяться о точном адресе нового обитания вороны: они опасаются, что кто-то может навредить птице и воспользоваться ее хорошим отношением к людям. Предположительно, вороненок мог выпасть из гнезда и поэтому стал прибиваться к людям.

Зоолог Павел Глазков ранее посоветовал не приближаться к вороньим гнездам в период вылупления птенцов — птицы могут почувствовать опасность и начнут защищать свое потомство. По его словам, лучше обходить стороной места гнездования.