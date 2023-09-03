Кабинки исчезли из туалета на автовокзале Канска после ремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На автовокзале в городе Канске Красноярского края после ремонта из общественного туалета исчезли кабинки, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Опубликованы кадры с места, на которых показано, что между унитазами в уборной действительно нет никаких перекрытий.

Посмотрите, какой туалет сделали на автовокзале Канска. Можно посидеть, пообщаться, обсудить темы дня. Ну а что, все для людей, все свои, — иронизирует автор видео.

На кадрах видно, что рядом с каждым местом в туалете канского автовокзала заботливо расставлены урны для мусора. По данным канала, поначалу люди думали, что ремонт просто не закончен и кабинки еще не успели сделать, но по прошествии дней ситуация так и не изменилась.

Администрация автовокзала пока не комментировала ситуацию с ремонтом. Отмечается, что плату за пользование туалетом для посетителей вокзала при этом никто не отменял.

Минувшей зимой в Геленджике пациента больницы вместо палаты перевели в туалет, писали местные СМИ. Супруга больного рассказала, что в санузле отсутствовали розетки для подключения аппарата искусственной вентиляции легких. По словам женщины, из-за этого у ее мужа упал кислород в крови, но медики нашли выход из положения и воспользовались удлинителем для подключения ИВЛ.