Кабина лифта раздавила рабочего в Самаре

Фото: СК РФ

В Самаре кабина лифта раздавила 22-летнего рабочего, сообщили в управлении регионального Следственного комитета. Он занимался заменой лифтового оборудования в доме на Невской улице.

В СК уточнили, что инцидент произошел 12 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека.

Ранее в Уфе спасатели вызволили из шахты лифта монтажника, который провалился туда с высоты восьмого этажа. В момент ЧП он тянул на подъемнике обогреватели и сорвался из-за одного неаккуратного движения. В больнице ему диагностировали переломы ног и сотрясение мозга.

В подмосковном Домодедово местная жительница чудом избежала поездки на лифте, которая могла бы стать для нее роковой. Женщину смутил скрип, с которым кабина двигалась по направлению к этажу, и она не стала входить внутрь. Через секунду после закрытия двери кабину так сильно ударило, что зеркало на одной из стен разлетелось вдребезги. В управляющей компании на жалобы жителей заявляли, что с лифтами все в порядке.