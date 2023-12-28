Диких кабанов из Мытищ переселят в другое место В администрации Мытищ получили разрешение на отлов диких кабанов

Фото: Ingolf König-Jablonski/ZB/Global Look Press

Диких кабанов, которые появились в Мытищах и стали выходить на проезжую часть в районе Ярославского шоссе, переселят в другое место, сообщили в администрации города. В пресс-службе рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Минприроды выдало разрешение на отлов животных.

Есть соглашение с Минприроды: они дали разрешение на отлов кабанов и вывоз их в другое место, чтобы они больше не возвращались. Ситуация заключается в том, что какая-то одна семья кабанов постоянно приходит на дорогу, — отметили в администрации.

Отдел экологии Мытищ уже заключил договор с подрядной организацией, которая займется отловом кабанов. Животных могут отправить в «Лосиный остров» или в Пушкинский округ. Жителей попросили сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу, если те увидят вышедших на дорогу кабанов. Так животных смогут спасти от машин.

Полицейский патруль ранее был вынужден выгонять дикого кабана, выбежавшего на проезжую часть в подмосковных Мытищах. В Сети появились кадры, на которых видно, как полицейский автомобиль медленно сопровождает животное в лес.

До этого жителям столичного региона рассказали, как вести себя из-за участившихся случаев появления кабанов на территориях жилых построек. Ветеринарный врач Михаил Шеляков посоветовал при встрече с кабанами в городе не делать резких движений, держаться на расстоянии и не издавать громких звуков.