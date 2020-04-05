К ярославской деревне подвели дорогу из стекла и мусора

Администрация Шопшинского района Ярославской области построила к деревне Лисицино дорогу из строительного мусора и стекла.
Они решили, что по такой дороге можно ездить. Вот по этому строительному мусору, пластику, арматуре. Глава администрации решил над деревней Лисицино посмеяться, — рассказал местный житель изданию Yarnews.
Ранее NEWS.ru рассказывал, как глава Кальтовского сельского совета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который пришёл к нему на приём, чтобы попросить построить дорогу к деревне. Чиновник эмоционально заявил, что дорогу к населённому пункту проложат в последнюю очередь. Руководитель также поинтересовался, платит ли житель села налоги и не хочет ли сесть в тюрьму.