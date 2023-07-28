Полиция разыскивает россиянина, подозреваемого в организации взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, речь идет о некоем Олеге, который проживает в Самарской области.
По предварительным данным, 48-летний россиянин передвигается по городу на автомобиле. На данный момент его причастность к происшествию достоверно не установлена.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Он отметил, что причиной происшествия стала детонация взрывного устройства. При этом среди работников пострадавших нет, добавил Хинштейн.
Полиция задержала одного подозреваемого в организации взрыва на самарском НПЗ. По словам Хинштейна, мужчина попытался уехать из России. Он был задержан на территории Оренбургской области. Установлено, что подозреваемый является гражданином Украины.
Telegram-канал Baza опубликовал фото подозреваемого. По его данным, заложивший взрывное устройство злоумышленник работал на предприятии электриком. Уточняется, что уроженец украинского Изяслава зашел на территорию завода с пакетом, а вышел уже без него.