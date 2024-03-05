К Воронежу приближаются три беспилотника Правительство Воронежской области предупредило о приближении БПЛА к городу

Фото: МО Украины

Авиационная опасность объявлена в Воронеже, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным МЧС, к городу приближаются дроны — ПВО готова их сбивать.

МЧС сообщает, что со стороны Острогожского района летят три беспилотных воздушных судна. Силы и средства ПВО готовы для отражения возможной атаки, — сообщили в правительстве.

Горожанам советуют пройти в комнату без окон и взять с собой необходимые документы и мобильный телефон. Тем, кто находится на улице — найти более безопасное место и переместиться в него. Таким могут быть первые этажи зданий, подъезды многоквартирных домов, подземные переходы.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области. Там спасатели рекомендовали не подходить к окнам. Через несколько минут режим опасности был отменен. Также 5 марта БПЛА атаковали нефтезавод в Губкине. Сначала на территории предприятия произошел взрыв, а за ним возгорание. Днем ранее окраина города Шебекино подверглась атаке дрона со стороны ВСУ. Осколками был поврежден один автомобиль, припаркованный возле частного дома.