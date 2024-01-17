Роботы ищут пропавшего в трубах тюменского рабочего К поискам унесенного по трубам рабочего в Тюмени подключили роботов

Фото: «Росводоканал Тюмень»

В Тюмени продолжаются поиски рабочего, которого унесло по трубам в ходе проведения ремонтных мероприятий на очистных сооружениях, сообщает «Росводоканал Тюмень». К поисковым работам подключили специальных роботов телеинспекции.

Поисково-спасательная операция не прекращалась всю ночь и продолжилась утром. Специалисты предприятия обеспечили доступ спасателей ко всем коммуникациям сооружений. Для обследования труднодоступных мест используются роботы телеинспекции, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что падение сотрудника подрядной организации в камеру гидротехнического сооружения произошло в связи с тем, что он пренебрег правилами безопасности. Инцидент произошел накануне.

Ранее в Татарстане сотрудника производства придавило 800-килограммовым мешком с углем. Массивный груз сорвался с петли электрического крана во время выгрузки и упал на мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался.

Кроме того, сотрудник Кировского завода в Санкт-Петербурге погиб в первый день производственной практики. На него рухнула тяжелая металлическая конструкция в одном из цехов. Полученные при этом травмы оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте.