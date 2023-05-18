Йоркширский терьер пробежал за хозяином 100 км по Сибири Сибиряк нашел свою пропавшую после ДТП собаку в 100 км от места происшествия

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Житель Новосибирска, попавший в ДТП на границе с Монголией, потерял своего любимца — йоркширского терьера Локи — и нашел его по объявлению в 100 км от места происшествия, сообщает «Сиб.фм». Как рассказал изданию мужчина, собачка бежала в поисках хозяина по трассе, пока ее не подобрали на Алтае.

По словам Амира Файзулина, он путешествовал в компании Локи в своей машине в районе границы с Монголией. Когда случилось ДТП, собака вылетела из машины и убежала в неизвестном направлении.

Он убежал, я его долго искал. Потом меня эвакуатор довез до автобусной остановки, я сел на автобус и уехал в Новосибирск, — рассказал мужчина.

Затем Амир попал в больницу, а выйдя оттуда, решил найти друга с помощью объявлений в соцсетях. Через некоторое время на одну из публикаций откликнулась жительница Алтайского края. Она написала, что обнаружила собаку, которая бежала вдоль трассы под проливным дождем. Локи удалось опознать по фотографиям.

Он пробежал километров 100, поэтому был исхудавший. Я говорю: «Отдадите его?» Она согласилась, мы с другом сели в этот же день и поехали. Когда приехали, он сразу меня узнал — запрыгнул на руки, — рассказал Амир Файзулин.

После воссоединения хозяина и питомца жительница Алтайского края и новосибирец договорились, что первого щенка из потомства путешественника отправят на Алтай.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае овчарка без поводка и намордника растерзала йоркширского терьера на руках у хозяйки.