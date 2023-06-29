Известный фотограф избил и чуть не задушил девушку из-за 500 рублей На Сахалине известный фотограф Котов избил и чуть не задушил девушку из-за 500 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Известный сахалинский фотограф Арсений Котов (Семенов) избил и чуть не задушил девушку из-за 500 рублей, рассказала NEWS.ru пострадавшая Ангелина Латыпова. По ее словам, молодой человек стал вымогать деньги за ужин.

Ночью, когда мы остались вдвоем в квартире подписчика, он стал вымогать у меня 500 рублей за мой ужин, за который он заплатил. Я сказала, что это наглость требовать деньги со своей девушки, тогда он схватил меня и начал душить, — рассказала девушка.

Латыпова попыталась записывать видео подруге, но Котов начал выхватывать у нее телефон и выгонять из дома. Тогда девушка позвонила в полицию, однако во время разговора с диспетчером мужчина снова напал на нее. По словам Латыповой, при этом молодой человек усмехался и говорил, что силовики ей не помогут.

После того, как он дважды пытался меня задушить, я решила уйти от него. Арсения волновало лишь приедет полиция или нет. В разговоре с полицией мне заявили, что составлять протокол и опрашивать его не будут, так как на дворе ночь и в заявлении нет смысла, так как мы не из Корсакова, где все и произошло. Позже выяснилось, что мой вызов даже не зафиксировали, — поделилась пострадавшая.

Утром девушка написала заявление в Южно-Сахалинске, однако ей дали понять, что расследованием заниматься не будут. По ее словам, дело по факту случившегося так и не возбудили.