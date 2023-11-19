Известный блогер простился со своей женой, погибшей в ДТП на Урале Блогер Лещев из Краснотурьинска простился с погибшей в ДТП женой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска сообщил в соцсети Instagram (деятельность запрещена в РФ), что простился со своей супругой Викторией, погибшей в ДТП на трассе в Свердловской области. Авария произошла 15 ноября, когда Лещева ехала в Екатеринбург на рейсовом автобусе, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Прошло прощание. Сейчас мы едем на отпевания в церковь, перед этим проедем кортежем из Екатеринбурга вокруг Краснотурьинска в память о моей супруге, — рассказал блогер.

Смертельное ДТП случилось на 318-м км трассы Екатеринбург — Серов в Свердловской области. В результате аварии, помимо жены блогера, также погиб 41-летний водитель автобуса. По данным Минздрава Свердловской области, еще шесть человек получили ранения разной тяжести.

Виктории Лещевой было 28 лет. Ее супруг рассказал, что специально отправил жену на автобусе, полагая, что это безопаснее, чем ехать на машине. По его словам, она отправилась в Екатеринбург за товарами для своего магазина.

Блогер рассказывал, что автобус после столкновения с грузовиком занесло, он ударился о дерево. По словам Александра, его жена была не пристегнута и вылетела через окно.