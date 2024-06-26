Известную телеведущую накормили в самолете котлетой с куском пластика SHOT: телеведущая Дейнега пожаловалась на авиакомпанию из-за котлеты с пластиком

Фото: Социальные сети

Милена Дейнега

Телеведущая Милена Дейнега рассказала, что ей достался кусок острого пластика в котлете на обед в самолете авиакомпании S7, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина заявила, что она чуть не лишилась зуба и поранила десну. Также она обвинила компанию S7 в халатности.

По информации SHOT, вечером ведущая и ее супруг возвращались со съемок тревел-шоу «Путь к себе» из Северной Осетии. По словам Дейнеги, она обнаружила кусок пластика в котлете, которую ей подали стюардессы. Она не заметила осколок во время ужина, что привело к травме десны.

Женщина пыталась разобраться с ситуацией с одной из стюардесс, но, по ее словам, в качестве извинений ей предложили кофе. После произошедшего ведущая собирается обратиться к врачу и написать жалобу на компанию S7.

Ранее сообщалось, что в самолет авиакомпании Lufthansa с пассажирами на борту ударила молния. Инцидент произошел 9 июня с выполнявшим рейс из Франкфурта-на-Майне в Гетеборг Airbus A321-200.

До этого самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Шереметьево, резко сошел с курса и приземлился в другом месте. Борт совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий.