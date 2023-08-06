Известного на Камчатке прикормленного медведя сбила машина

Фото: Andrey Ivanov/Global Look Press

Водители обнаружили известного среди жителей Камчатского края медведя в полуживом состоянии на Мильковской трассе, сообщает издание «Аргументы и факты». По его данным, медведя мог сбить автомобиль. Состояние пострадавшего животного доподлинно неизвестно, однако предполагается, что его не смогли спасти.

Закатали медведицу на трассе Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк. Ту, что все снимали и подкармливали, — рассказали очевидцы.

Сбитый медведь пользовался популярностью среди водителей, регулярно проезжающих по Мильковской трассе. Известно, что его постоянно подкармливали. Несмотря на это, иногда медведь вел себя агрессивно по отношению к людям. В частности он загнал одного их водителей на крышу автомобиля. Хищника также видели артисты Павел Воля и Ляйсан Утяшева, проезжавшие по дорогам региона.

В Нижегородской области такси попало в ДТП из-за лося, внезапно выскочившего на дорогу из леса. Четверо пассажиров, заказавших такси, избили водителя в приступе агрессии. В момент происшествия они находились в состоянии алкогольного опьянения. Одного из нападавших нашли, он признался в содеянном. Остальных подозреваемых разыскивает полиция.