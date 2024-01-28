Известного музыканта зарезали в Барнауле Музыканта Тему Алтайского зарезали в Барнауле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыканта Артема Башкеева, выступавшего под псевдонимом Тема Алтайский, убили в Барнауле, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул». По его информации, артиста зарезал ножом его товарищ. Подозреваемый в преступлении задержан.

Убийство произошло в ночь на 27 января на улице Гущина. Мотивы задержанного устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

У погибшего музыканта остались жена и дочь. В Барнауле его знали как композитора и исполнителя песен, он также занимался благотворительностью. На его официальную страницу в социальных сетях подписаны около 2700 человек.

Ранее в Якутии мужчина убил 27-летнего музыканта Александра Васильева, более известного как Alex Khan. Тело молодого артиста нашли в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева. Экспертиза установила, что он скончался в результате ножевого ранения грудной клетки. Нападавшим оказался отец друга жертвы, который после преступления покончил с собой.

До этого в Подмосковье нашли мертвыми тещу и сына рок-музыканта Станислава Намина, который основал группы «Цветы» и «Парк Горького». Их тела с ножевыми ранениями были обнаружены на семейной даче. По обвинению в двойном убийстве арестовали пасынка Намина Романа Микояна.