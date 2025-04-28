Известная сеть магазинов заплатит штраф за незаконное проигрывание музыки Суд обязал «Магнит» заплатить за незаконное использование песни «Нас не догонят»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арбитражный суд Краснодарского края обязал сеть магазинов «Магнит» выплатить 220 тысяч рублей за незаконное использование 12 песен, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции. Речь идет, в частности, о композициях «Нас не догонят», «Плачь, любовь» и «Лети за солнцем».

Взыскать <...> в пользу общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 220 тысяч рублей компенсации <...> для последующей оплаты в пользу правообладателей, — сказано в документе.

Кроме того, сети магазинов предстоит оплатить 16 тысяч рублей госпошлины. Детали дела не приводятся. Как именно были использованы песни, не уточняется.

Ранее Мещанский суд Москвы привлек «Союзмультфильм» как третье лицо по иску художника-постановщика Франчески Ярбусовой к Банку России. Поводом стало подозрение в нарушении авторских прав из-за изображения персонажа мультфильма «Ежик в тумане» на памятной монете. Ярбусова участвовала в создании знаменитой советской ленты.

Также стало известно, что певец Игорь Николаев требует миллион рублей с продавцов, которые без спроса используют знаменитую строчку из его песни «Выпьем за любовь». Товарами с этой фразой торгуют в Сети.