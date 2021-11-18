«Известия»: в регионах освободилась половина ковидных коек

Регионы сообщили о высвобождении ковидных коек и готовности вернуть их к допандемийному профилю. Пик заболеваемости коронавирусной инфекции пошёл на спад, благодаря предпринятым антиэпидемическим мерам, сообщают «Известия».

В Санкт-Петербурге сокращается количество госпитализаций, пишет газета со ссылкой на пресс-секретаря городского комитета по здравоохранению Ольгу Рябинину. На сегодня в городских больницах свободны 47,28% специализированных под ковид коек.

Город начинает сворачивать коронавирусные койки, — подтвердила пресс-секретарь.

В Якутии количество госпитализаций снизилось на 29% по сравнению с предыдущей неделей. По данным на 17 ноября, пациентов с тяжёлым течением заболевания стало меньше на 49%, сообщил изданию глава региона Айсен Николаев. Свободный коечный фонд в регионе составляет 31%.

Самарская область подтвердила стабилизацию ситуации: там число госпитализаций снизилось на 24%, коечный фон свободен на 37%. В Чувашской Республике число вакцинированных в сутки после ведения QR-кодов достигает 5,5 тысяч человек. В больницы попадают не более 150 человек в день против 300–350 пациентов двумя неделями назад.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за последние два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом. В ряде регионов этот показатель за неделю составил от 2% до 23%.