«Известия»: у кафе «Полигон» в Костроме была сомнительная репутация

Фото: club_poligon44/vk/com

архивное фото кафе «Полигон»

У костромского кафе «Полигон», где произошел пожар, была сомнительная репутация, передает Telegram-канал «Известий». Согласно отзывам посетителей в интернете, в заведении проходили постоянные драки, а охранники использовали «на клиентах удушающие приемы». Общая оценка кафе на «Яндекс. Картах» — 3.0. Также отмечается, что в кафе несколько лет не было ремонта.

Днем столовка, вечером ночник. Частые конфликтные ситуации и практически постоянные драки в стенах или на крыльце этого заведения, — говорится в одном из отзывов.

Telegram-канал Baza сообщил, что во время пожара в кафе работали только три эвакуационных выхода, еще четыре были заперты. Отмечается, что прибывшим на место пожарным пришлось выламывать двери для спасения людей. Также канал отмечает, что многие посетители заведения находились в алкогольном опьянении, что затрудняло работу экстренных служб.

По последним данным, число погибших в результате пожара в Костроме увеличилось до 15. По словам губернатора региона Сергея Ситникова, еще пять человек получили травмы.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.