«Известия»: еще один микроавтобус Пригожина нашли в Санкт-Петербурге

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Шеврон бойца ЧВК «Вагнер»

В Санкт-Петербурге обнаружили еще один микроавтобус связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. О том, что находится внутри транспортного средства, не сообщается. Видеозапись с этой машиной появилась в Сети.

Сотрудники силовых структур вскрыли и опечатали автомобиль. По информации газеты, он находится на парковке петербургского отеля, принадлежащего, как сообщил источник «Известий», Пригожину.

24 июня издание «Фонтанка» сообщило, что во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружена «Газель» с коробками, набитыми деньгами. По информации источника издания, полицейские решили проверить автомобиль, заподозрив, что в нем может находиться взрывчатка, но обнаружили около 4 млрд рублей, уложенных в коробки пятитысячными купюрами.

27 июня в ФСБ России заявили о прекращении уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в стране. Следственный отдел ФСБ принял решение об этом в связи с тем, что 24 июня были прекращены действия, направленные на совершение преступления.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что во избежание повторных попыток мятежа частных военных компаний необходимо не давать им расширяться до такого масштаба, чтобы они в случае недовольства могли направиться на столицу.