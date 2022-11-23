Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке попало на видео

Фото: Marc Szeglat/picture alliance/Global Look Press

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Лента дня». По сообщениям МЧС России, туристам и местным жителям не рекомендовано приближаться к вулкану ближе чем на 15 километров.

20 ноября на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, который является самым высоким действующим вулканом Евразии (4800 метров). Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Кроме того, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. Специалисты предупреждают, что выбросы пепла могут вызвать сильную аллергию и вывести из строя автомобили и технику.

Ранее камчатский вулкан Безымянный выпустил столб дыма высотой 10 километров, а облако пепла от извержения ушло на 900 километров на северо-восток, засыпав площадь возле поселка Ключи Усть-Камчатского района.