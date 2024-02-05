Изверг из Лыскова снял на видео, как выбрасывает котят из окна Житель Лыскова поссорился с девушкой и выбросил котят с третьего этажа

Фото: НАК

В Сети появились кадры из Лыскова Нижегородской области, на которых видно, как мужчина выбросил двух котят из окна на третьем этаже. По данным Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», мотивом послужила ссора с возлюбленной.

Накануне инцидента местный житель поссорился с девушкой, а причиной очередной ссоры стало его пристрастие к горячительным напиткам. В итоге мужчина выкидывал вещи из окна и выгонял на улицу свою избранницу. Позднее в порыве ярости он выбросил двух котят из окна. При этом одного из них нашли живым, а второго продолжают искать. Неравнодушные жители города пожаловались в полицию.

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