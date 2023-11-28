Изрезавшей подругу семикласснице продлили домашний арест В Сибири оставили под домашним арестом школьницу, изрезавшую одноклассницу

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В Новосибирской области суд оставил под домашним арестом семиклассницу, изрезавшую ножом свою подругу, сообщила KP.RU мать пострадавшей. Инцидент произошел 1 октября, девочка получила серьезные травмы.

Домашний арест остался в силе, в СИЗО ее не поместили. Срок домашнего ареста, изначально назначенного судом, — до 1 декабря. Далее следователь будет его продлевать, — рассказала мать пострадавшей школьницы.

Как напоминает издание, обвиняемая пригласила 13-летнюю подругу погулять и заманила ее в лес, где изрезала ей лицо и шею канцелярским ножом, после чего ушла. Пострадавшая потеряла много крови, но смогла вызвать по телефону экстренные службы. В результате нападения у девочки были задеты в том числе лицевые нервы, у нее не закрывается один глаз, ребенку предстоит тяжелая реабилитация.

В начале ноября суд избрал для напавшей школьницы меру пресечения в виде домашнего ареста. Родные пострадавшей обжаловали это решение, но, как теперь стало известно, безрезультатно.

Ранее пострадавшая девочка рассказала, что одноклассница вынашивала план нападения два года. Нападавшая также объяснила, что напала на одноклассницу, потому что та «красивая».