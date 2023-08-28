Изрезавшего женщину на пляже в Туапсе отправили на два месяца в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который на пляже Туапсе нанес 15 ударов ножом своей знакомой из Салехарда, отправлен на два месяца в СИЗО, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Житель Туапсинского района напал на женщину на территории санатория в поселке Сосновом 25 августа.

Его арестовали на два месяца, — сообщил собеседник агентства.

Пострадавшая 35-летняя женщина была госпитализирована, в краевом СК заверили, что ее жизни ничто не угрожает. В прокуратуре сообщили, что потерпевшая уже пришла в себя, ее состояние стабильно.

При нападении на женщину 25-летнего жителя Кубани удалось остановить очевидцам. Он пытался скрыться, но был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

СМИ писали, что мужчина напал на женщину с ножом из-за ревности. Момент нападения попал на видео. Когда мужчина набросился на лежащую на пляже девушку, ей на помощь бросились другие отдыхающие. По данным СМИ, инцидент произошел на пляже пансионата МВД, на котором нападавший раньше работал спасателем.

Ранее в Красноярском крае четверо пьяных мужчин до смерти избили прохожего и покалечили еще двух человек, используя кирку и нож, после чего скрылись с места происшествия. Подозреваемых удалось разыскать по горячим следам.