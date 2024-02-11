В Петербурге задержали чердачного насильника Полиция Петербурга задержала предполагаемого насильника его экс-возлюбленной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала подозреваемого в похищении в центре Санкт-Петербурга бывшей сожительницы и ее изнасиловании, сообщает в Telegram ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 31-летняя потерпевшая обратилась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

У дома 40 по Загородной улице в Колпино злоумышленник затащил потерпевшую на чердак дома, где избил ее, похитил мобильный телефон и, под угрозой ножа, изнасиловал, — говорится в сообщении.

По данным МВД, инцидент произошел в ночь на 9 февраля. Две женщины, которые вместе снимали жилье на Адмиралтейском проспекте, возвращались домой после работы. Бывший сожитель одной из них и его брат напали на женщин в парадной дома и избили их, угрожая ножом.

Затем злоумышленники посадили своих жертв в такси и отвезли в город Колпино. У дома на Загородной улице одна из потерпевших вышла из такси с бывшим сожителем, а его брат со второй похищенной женщиной вернулся в Петербург. Впоследствии она сообщила в полицию о нападении.

По версии следствия, организатором преступления был 31-летний уроженец Воронежа.

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