Изнасиловавшие школьника в Туве подростки получили тюремные сроки Хинштейн: изнасиловавшие школьника в Туве подростки получили от 7 до 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тувинские подростки, которые изнасиловали 10-летнего школьника, получили тюремные сроки, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, заседание суда проходило в закрытом режиме из-за возраста подсудимых.

Депутат уточнил, что одному из фигурантов дали 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Другого приговорили к семи годам тюрьмы, поскольку он сотрудничал со следствием. Третьего осудили на восемь лет из-за того, что он еще несовершеннолетний.

Наконец-то справедливость восторжествовала и местный суд не повелся на кумовство и взятки, а вынес единственно верное решение, — отреагировал Хинштейн.

В Туве на протяжении года не двигалось с мертвой точки дело об изнасиловании 10-летнего мальчика. Старшеклассники в январе 2023 года надругались над ним в уличном туалете. Подростки праздновали день рождения одного из них и были в состоянии алкогольного опьянения. Они запугали ребенка, запретив ему обо всем рассказывать. Через несколько дней насилие повторилось. Всего за 12 дней школьники надругались над ребенком пять раз.

Только весной 2024-го о деле заговорили в Сети и оно стало резонансным. В частности, телеведущая Ксения Собчак помогла пострадавшему мальчику приехать в Москву на лечение. После пережитой серии надругательств ребенок страдает недержанием кала, поэтому журналистка нашла для него врачей и решила вопрос с реабилитацией в столичной больнице.